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  • Three Robbers Suddenly Came Out Of The Bush, Hit The Businessman With Sticks And Then Ran Away Snatching A Bag Full Of 5.10 Lakh

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लूटपाट:झाड़ी से अचानक बाहर निकले तीन लुटेरे, लाठी से मारकर व्यापारी को गिराया फिर 5.10 लाख से भरा बैग छीनकर भाग गए

सूरत12 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • खजोद में डायमंड बुर्स के पास मोबाइल और मनी ट्रांसफर का कारोबार करने वाले व्यापारी को लूटा
  • प्रवीण गुरुवार को रात 8:30 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर आ रहा था

व्यापारी काे मार-पीटकर 5.10 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। खजोद में डायमंड बुर्स के पास केबिन में मोबाइल और मनी ट्रांसफर का कारोबार करने वाला व्यापारी गुरुवार को देर रात बाइक से घर जा रहा था, तभी सचिन हाईवे पर झाड़ी में छिपे 3 लुटेरे सामने आ गए और लाठी से मारकर नीचे गिरा दिए और बैग छीनकर फरार हो गए। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

जानकारी के अनुसार पांडेसरा के डुंडी गांव में स्थित अनुपम सिटी में रहने वाले 30 वर्षीय प्रवीण रघुवंश सिंह ढाई साल से खजोद गांव में डायमंड बुर्स के पास केबिन में मोबाइल और मनी ट्रांसफर का कारोबार करते हैं। गुरुवार को रात 8.30 बजे प्रवीण दुकान बंद कर मनी ट्रांसफर और मोबाइल रिचार्ज के 5.10 लाख रुपए और लैपटॉप बैग में रखकर बाइक से घर आ रहे थे।

खजोद-सचिन हाईवे पर पानी की टंकी के पास अचानक झाड़ी से दो शख्स बाहर आए, जिसे देखकर घबराए प्रवीण ने यू टर्न लेने की कोशिश की, तभी एक शख्स ने लाठी से सिर में मार दिया। प्रवीण बाइक से नीचे गिर गए।

हेलमेट होने की वजह से सिर में चोट नहीं लगी। प्रवीण उठकर खड़े हुए, तभी पीछे से दूसरे ने लाठी से मारकर हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। प्रवीण ने हेलमेट से दोनों का सामना किया। इसी बीच तीसरे शख्स ने पत्थर से मारकर घायल कर दिया और तीनों बैग छीनकर झाड़ी में भाग गए।

कारोबार के लिए पिता और भाई से लिए थे रुपए
प्रवीण ने कारोबार करने के लिए अपने पिता और भाई से पैसे लिए थे। बैग में रखे 5.10 लाख में से 1.70 लाख रुपए उसने अपने बड़े भाई योगेंद्र सिंह से लिए थे। इसके अलावा 1.60 लाख रुपए पिता रघुवंश सिंह ने दिया था। इसके अलावा डायमंड बुर्स के मजदूरों के मोबाइल रिचार्ज के 25000 और मनी ट्रांसफर के 1.55 लाख रुपए थे।

लैपटॉप के बैग में 2000, 500 और 100 रुपए के 857 नोट थे
श्रमिकों के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के बाद 2000 के 97 नोट, 500 से 600 और 100 के 160 नोट काले रंग के लैपटॉप के बैग में रखकर घर आ रहे थे और रास्ते में लूटपाट के शिकार हो गए। इस बारे में खटोदरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की छानबीन कर रही है।

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