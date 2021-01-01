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वारदात:बैंकों से फ्रॉड करने वाले आरोपी फरार क्राइम ब्रांच की तीन टीमें तलाश में जुटी

सूरत3 घंटे पहले
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व्हीकल लोन के बहाने बैंकों से ठगी करने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच ने 3 टीमें बनाई। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरार 15 आरोपियों को भी क्राइम ब्रांच जल्द गिरफ्तार कर लेगी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जेडएन घासुरा ने बताया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बैंकों से फ्रॉड किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने 5 बैंकों से फ्रॉड करने की बात कबूल की है। क्राइम ब्रांच की तीन टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं।

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