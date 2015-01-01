पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रोपैक्स फेरी का आज उद्घाटन करेंगे मोदी:प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा- यह गुजरात के लिए ऐतिहासिक दिन

सूरतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजीरा से घोघा रोपैक्स फेरी का रविवार सुबह 11 बजे वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समाराेह में मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कल का दिन गुजरात के लिए ऐतिहासिक, इससे सूरत-सौराष्ट्र के उद्योग आपस में जुड़ेंगे, जिससे दोनों का विकास होगा।

इससे पहले 6 नवंबर को पैक्स का ट्रायल किया गया। अब हजीरा से घोघा मात्र चार घंटे में पहुंच सकेंगे। रोपैक्स फेरी दिन में तीन ट्रिप लगाएगी। इससे लाखों यात्रियों, वाहन, बाइक सहित 30 हजार ट्रक का आवागमन हो सकेगा। हजीरा से घोघा के बीच सड़क मार्ग से 370 किमी दूरी है, जबकि जल मार्ग से मात्र 80 किमी है। इससे रोजाना 9 हजार लीटर ईंधन भी बचेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें