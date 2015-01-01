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  • Mother Was Cleaning The House, Twin Daughters Fell In A Water Tank While Playing, Both Died

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जुड़वां बच्चियों की मौत:मां कर रही थी घर का साफ-सफाई, जुड़वां बेटियां खेलते-खेलते गिर गईं पानी की टंकी में, दोनों की मौत

राजकोट43 मिनट पहले
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हादसे का शिकार हुईं जुड़वां बेटियां निष्ठा और निहारिका (3 साल) की फाइल फोटो।
  • हादसे का शिकार होने वाली दो छोटी बेटियां निष्ठा और निहारिका (3 साल) जुड़वां थीं
  • पड़ोसियों ने दोनों बच्चियों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई थी

राजकोट जिले के डोलासा गांव में गुरुवार को हुए एक हादसे में दो जुड़वां बच्चियों की मौत हो गई। बच्चियों की मौत घर में अंडरग्राउंड पानी की टंकी में डूबने के चलते हुई। इस दौरान मां घर की साफ-सफाई में व्यस्त थी और बेटियां खेल रही थीं। टंकी का ढक्कन खुला होने के चलते ये हादसा हुआ और दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं।

दोनों बच्चियां खेलते-खेलते जा पहुंची टंकी के पास
मिली जानकारी के अनुसार डोलासा गांव में विपुलभाई पत्नी किरणबेन और तीन बेटियों के साथ रहते हैं। इनमें से हादसे का शिकार होने वाली दो छोटी बेटियां निष्ठा और निहारिका (3 साल) जुड़वां थीं। लॉकडाउन के चलते परिवार पास ही के डोलासा गांव में अपने पैतृक घर पर ही रह रहा था। इसी दौरान घर पर किरणबेन दिवाली की साफ-सफाई में लगी हुई थीं और दोनों बेटियां खेल रही थीं। इसी दौरान बेटियां अचानक टंकी तक पहुंच गई और उसमें जा गिरीं।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत
बेटियों की चीख-पुकार सुनकर किरणबेन यहां दौड़ी और मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चियों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए। असप्ताल में उपचार शुरू होने से पहले ही दोनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया था।

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