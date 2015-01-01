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सड़क हादसा:ओवरटेक कर रही पिकअप ने सामने से मारी टक्कर, मोपेड पर सवार दो महिला पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत

सूरत9 मिनट पहले
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पिकअप से टकराने के बाद दोनों मोपेड से उछलकर सड़क किनारे जा गिरीं।
  • स्मिता गामीत और रितिका गामीत की कुछ समय पहले ही गुजरात पुलिस में भर्ती हुई थी
  • दोनों की तापी जिले में ई-गुजकॉप की ट्रेनिंग के लिए काकरापार में पोस्टिंग की गई थी

गुजरात में व्यारा तहसील के चांपावाडी गांव के पास एक सड़क हादसे में दो नव-नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। राहगीरों ने बताया कि सामने से आ रही एक पिकअप ने ओवरटेक करने के चक्कर में मोपेड को सामने से टक्कर मार दी। मोपेड पर सवार दोनों पुलिसकर्मी घर लौट रही थीं। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

स्मिता गामीत (बायीं ओर) और रितिका गामीत की फाइल फोटो।
स्मिता गामीत (बायीं ओर) और रितिका गामीत की फाइल फोटो।

ट्रेनिंग के लिए काकरापार में थीं
व्यारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चीखलगांव में रहने वाली स्मिता गामीत और सरकूवा गांव में रहने वाली रितिका गामीत की कुछ समय पहले ही गुजरात पुलिस में भर्ती हुई थी। दोनों की तापी जिले में ई-गुजकॉप की ट्रेनिंग के लिए काकरापार में पोस्टिंग की गई थी। इसी दौरान चांपावाडी गांव के पास हाईवे पर हादसे का शिकार हो गईं।

क्षतिग्रस्त मोपेड, जिसे पिकअप ने मारी टक्कर।
क्षतिग्रस्त मोपेड, जिसे पिकअप ने मारी टक्कर।

राहगीरों ने नोट कर लिया था पिकअप का नंबर
तेज रफ्तार पिकअप का चालक हादसे के बाद बिना रुके ही मौके से फरार हो गया। हालांकि, इस दौरान एक कार चालक ने पिकअप का नंबर (जीजे - 26 टी 1894) नोट कर लिया था। पिकअप से टकराने के बाद दोनों मोपेड से उछलकर सड़क किनारे जा गिरी थीं और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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