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  • Two Forms Were Filled In The Manpa Elections, 368 Took The Form, Independent Of Ward 3, Nomination Of AAP Candidate From Ward 17

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चुनाव की तैयारी:मनपा चुनाव में दो फार्म भरे, 368 फार्म ले गए, वार्ड 3 से निर्दलीय, वार्ड 17 से आप प्रत्याशी का नामांकन

सूरत3 घंटे पहले
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मनपा के चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन बुधवार दो फार्म भरे गए। इनमें से एक ने निर्दलीय तो दूसरे उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी से नामांकन कराया है। मनपा चुनाव के लिए नामांकन कराने के तीसरे दिन भी भाजपा और कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर खींचतान जारी है। बुधवार को 368 उम्मीदवार नामांकन के फार्म ले गए।

इसके साथ ही बुधवार से उम्मीदवारी दर्ज कराने की भी शुरू हुई। जिसमें वार्ड नंबर 3 से आशीष किशोर मोरडिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा है। वहीं वार्ड ने 17 से आम आदमी पार्टी से धर्मेश जयंती भंडेरी ने नामांकन भरा है। नामांकन भरने के तीसरे दिन तक कुल 1719 लोग नामांकन फार्म ले गए हैं। बुधवार शाम तक कलेक्टर कार्यालय में मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ लगी रही। वहीं कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है।

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