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  • Two One way Special Trains From Surat To Saharsa And Darbhanga, Booking Will Start Tomorrow

रेलवे की सौगात:सूरत से सहरसा और दरभंगा के लिए दो वन -वे स्पेशल ट्रेन, बुकिंग कल से शुरू होगी

सूरतएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने कुल पांच वन वे स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इनमें से दो ट्रेनें सूरत से चलेंगी जिसमे एक सूरत से सहरसा और दूसरी सूरत से दरभंगा के लिए चलाई जाएगी। इन ट्रेनों की बुकिंग कल से शुरू की जाएगी। वन वे प्रणाली के तहत इन ट्रेनों का केवल एक दिशा में ही फेरा होगा। यानि ये ट्रेनें वापसी में सूरत नहीं आएंगी केवल एक तरफ की ही ट्रिप करेंगी।

ट्रेन नं 09581 सूरत - सहरसा जंक्शन वन वे स्पेशल ट्रेन : ट्रेन नंबर 09581 सूरत - सहरसा जंक्शन स्पेशल 12 नवंबर (गुरुवार) को सूरत से शाम 17.30 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को तड़के 03.55 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन नंदुरबार, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवंकी, दीनदयालउपाध्याय, पटना जंक्शन, बरौनी जंक्शन, बेगू सराय और खगड़िया स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन नंबर 09583 सूरत - दरभंगा जंक्शन वन वे स्पेशल ट्रेन : ट्रेन नंबर यह ट्रेल 12 नवंबर को सूरत से रात 23.50 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को दोपहर 12.15 बजे दरभंगा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन नंदुरबार, अमलनेर, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, मंडुआडीह, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रुकेगी।

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