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कार्रवाई:महाराष्ट्र से दो चोर गिरफ्तार, 17 साल से फरार थे, माेबाइल से आराेपियाें तक पहुंची पुलिस

सूरत3 घंटे पहले
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अपराधों को सुलझाने में मोबाइल सबसे कारगर साबित हो रहा है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से दो चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी 17 साल से फरार थे। जानकारी के अनुसार सूरत जोन-2 स्क्वाॅड की एक टीम ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से आरोपी सरफराज यूसुफ मोमिन और अनीस यूसुफ मोमिन(दोनों निवासी- लिंबायत, कमरू नगर) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 17 साल पहले महिधरपुरा इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद सूरत से फरार हाे गए थे और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के खिरनी मोहल्ले में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपियों का मोबाइल नंबर हासिल करने के बाद लोकेशन के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों को सूरत लाकर बारीकी से पूछताछ कर रही है।

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