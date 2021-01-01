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सुविधा:उधना-वाराणसी 2 मई तक फेस्टिवल स्पेशल बनकर चलेगी, 26% ज्यादा रहेगा किराया

सूरतएक घंटा पहले
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फेस्टिवल स्पेशल - Dainik Bhaskar
फेस्टिवल स्पेशल
  • पश्चिम रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों को विस्तारित किया, सभी सूरत से होकर चलेंगी

यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसमें उधना-वाराणी ट्रेन को 2 मई तक फेस्टिवल बनाकर चलाया जाएगा। इइस ट्रेन में यात्रा करने वालों से 26 प्रतियात अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा।

बांद्रा टर्मिनस से पटना, सहरसा, जैसलमेर, जम्मू तवी एवं हरिद्वार, गांधीधाम से तिरुनेलवेली एवं ओखा से हावड़ा, पोरबंदर से हावड़ा को भी विस्तारित किया गया है।

उधना-बनारस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल 26 फेरे के साथ विस्तारित

उधना- वाराणसी (मंडुआडीह) साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल हर शुक्रवार को 20.35 बजे उधना से रवाना होगी और दूसरे दिन 21.00 बजे वाराणसी पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 फरवरी से 30 अप्रैल, 2021 तक चलेगी। इसी तरह, वाराणसी- उधना स्पेशल प्रत्येक रविवार को वाराणसी से 04.50 बजे रवाना होगी और दूसरेे दिन 05.15 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन 7 फरवरी, से 2 मई, तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव जं., भुसावल जं., खंडवा, इटारसी जं., जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर जं., छेवकी और वाराणसी में रुकेगी।

विस्तारित ट्रेने सूरत में भी ठहरेंगी

  • बांद्रा-पटना साप्ताहिक 26 फेरो के साथ 26 अप्रैल तक विस्तारित {बांद्रा-सहरसा सुपरफास्ट 24 फेरों के साथ 25 अप्रैल तक विस्तारित
  • बांद्रा-जैसलमेर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल 26 फेरो के साथ 1 मई तक विस्तारित
  • बांद्रा-जम्मूतवी फेस्टिवल स्पेशल 24 फेरों के साथ 26 अप्रैल तक विस्तारित
  • बांद्रा-हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल 29 अप्रैल तक विस्तारित
  • गांधीधाम-तिरुनेलवेली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल 26 फेरे के साथ 29 अप्रैल तक विस्तारित
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