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बैठक:यूनिवर्सिटी के पासआउट छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए आज होगी बैठक

सूरतएक घंटा पहले
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वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के पासआउट छात्र बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। इसके लिए अब एक मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को यूनिवर्सिटी में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. धवल पटेल एसजीसीसीआई प्रमुख दिनेश नावडिया और इंचार्ज कुलपति हेमाली देसाई के अलावा कई आईएएस और उद्योगपति शामिल होंगे।

इसमें प्लेसमेंट और स्टार्टअप को लेकर चर्चा की जाएगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से हर बार पिछले 3 वर्षों में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया जाता है। ये अांकड़ें चिंता बढ़ाने वाले होते हैं। यूनिवर्सिटी छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगी। छात्र अगर अपना व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देने पर विचार हो रहा है।

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