पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • Unlock The Recession, Business Reached 90%, Market Rush Increased Before Diwali; The Wedding Season Also Increased

कपड़ा मार्केट में लौटी खुशी:मंदी अनलॉक, कारोबार 90% पहुंचा, दिपावली से पहले मार्केट में भीड़ बढ़ी; शादी के सीजन ने भी रौनक बढ़ाई

सूरतएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
दिपावली से पहले मार्केट में भीड़ बढ़ी, शादी के सीजन ने भी रौनक बढ़ाई
  • अनलॉक-1 में 10 से 15 फीसदी था कपड़ा कारोबार
  • अनलॉक-6 में पिछले साल के करीब पहुंचा व्यापार

काेराेना महामारी की वजह से ठप पड़ा कपड़ा काराेबार भी अनलाॅक-दर-अनलाॅक बढ़ रहा है। सूरत में जिस तरह कोरोना की रिकवरी रेट 60 फीसदी से 93 प्रतिशत पहुंच गई है उसी तरह अब कपड़ा काराेबार भी 90 फीसदी काे पार करता दिख रहा है। जबकि एक समय ऐसा भी था कि डिमांड कम और लेबर की कमी के कारण अनलॉक 1 में मुश्किल से 10 से 15 फीसदी कारोबार हाे रहा था। लेकिन, जैसे-जैसे अनलॉक बढ़ता गया, वैसे-वैसे कारोबार की तेजी भी बढ़ती गई।

आज अनलॉक 6 के पहले सप्ताह में काराेबार 90 फीसदी से ज्यादा पहुंच गया है। काराेबार इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ेगा ऐसी व्यापारियों को भी उम्मीद नहीं थी। विविंग सेक्टर से लेकर प्रोसेसर्स, वैल्यूएडिशन और ट्रेडर्स सभी का कारोबार तेजी से चलने लगा है। दीपावली में 7 दिन बाकी रह गए है।

इस बीच आगामी त्योहार और उसके बाद शादियों की सीजन के चलते दीपावली पूर्व के आखिरी सप्ताह में अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है। रूपम साड़ी के राकेश रेलान ने बताया कि सुस्त पड़ा कारोबार पिछले 3 माह से स्टेप-बाई-स्टेप अच्छा चलने लगा है। सब मिलो के पास काम है। पिछले साल की तुलना में हमारा काम भी 90 फीसदी के आस-पास पर पहुंच चुका है। आगामी दिनों में भी कारोबार बढ़ने की संभावना है।

डिमांड बढ़ी: हर दिन जा रहा है 275 ट्रक कपड़ा

सूरत टेक्सटाइल गुड्स वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज देसले ने बताया कि दीपावली को करीब 5 दिन बाकी रह गए हैं। इस दौरान भी शहर से 275 ट्रक कपड़ा अन्य राज्य व शहर में जा रहा है। इन दिनों कारोबार अच्छा चल रहा है। आगामी दिनों में दिवाली के अलावा शादियों की सीजन, बिहार में छठ के कारण अच्छा व्यापार है।

उम्मीद ज्यादा: दिपावली तक रहेगा कारोबार

कपड़ा व्यापारी अरुण पाटोदिया ने बताया कि दीपावली के एक दो दिन पूर्व तक व्यापार रहने के आसार हैं। दीपावली के बाद शादियों का सीजन शुरू हाे रहा है। ऐसे लोगों ने भी शादियों का माल मंगवाना शुरू कर दिया है। लहंगे की भी डिमांड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। प्रमुख वीवर्स आशीष गुजराती ने बताया कि इन दिनों विविंग इंडस्ट्री में ग्रे की डिमांड भी अधिक है।

उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा कारोबार: एसजीटीटीए

साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुनील जैन ने बताया कि उम्मीद ही नहीं थी कि दीपावली से पहले कारोबार इतनी तेजी से चलने लगेगा। क्याेंकि जिस तरह पिछले छह महीने से काेराेना की वजह से सब कुछ चाैपट हुआ था उससे उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अाज की स्थिति एेसी है कि पिछले साल की तुलना में काराेबार 90 फीसदी पहुंच चुका है।

सभी वर्ग के व्यापारी के पास अच्छा कारोबार है। वैसे कारोबार पार्टी टू पार्टी पर डिपेंड रहता है। लेकिन, ऑल ओवर 80 से 90 फीसदी कारोबार है। जाे बहुत अच्छा है। रुकी हुई शादियां भी दीपावली बाद शुरू हाे रही हैं ताे इसकी वजह से भी साड़ी और लहंगे की डिमांड ज्यादा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें