Hindi News

Local

Gujarat

Vadodara Gang rape Victim Sent A Message From The Washroom Of The Train At Night 'They Will Kill Me, Please Save...'

भास्कर एक्सक्लूसिव: वडोदरा गैंगरेप पीड़िता ने ट्रेन के वॉशरूम से रात को 11.31 बजे किया था मैसेज - 'वे लोग मुझे मार देंगे, प्लीज बचा लो...'

वडोदरा 42 मिनट पहले



कॉपी लिंक

मृतका वडोदरा के एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी।

वडोदरा में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की की सुसाइड थ्योरी नहीं, बल्कि मर्डर थ्योरी की ओर मजबूत इशारा कर रही है। भास्कर को इस संबंध में एक चौंकाने वाला सुबूत मिला है, जिससे पता चलता है कि गत 3 नवंबर की रात को गुजरात क्वीन ट्रेन में कुछ लोग लड़की का पीछा कर रहे थे।

इन्हीं से बचने के लिए मृतका ने ट्रेन के वॉशरूम से संजीव नाम के एक युवक को वॉट्सएप मैसेज किया था। मृतका की मां ने भेजे गए इस मैसेज का प्रिंट शॉट भी भास्कर से शेयर किया है। बता दें, मृतका का शव दिवाली की सुबह (4 नवंबर) गुजरात क्वीन ट्रेन की बोगी से फंदे से लटकता मिला था।

मृतका की मां ने इस मैसेज का प्रिंट शॉट भास्कर से शेयर किया है।

क्या लिखा है मैसेज में...

“Sorry Sanjivbhai, Pl save me. out for MHE work, he follow me from NVS. Want to kill anyhow. I cant call in train… get phone somehow... parents dont know anything. I Kidnapped. I am in washroom now Gonna kill Pl call waiting..”

सॉरी संजीवभाई, मुझे बचा लो। मैं एक काम के सिलसिले में महाराष्ट्र जा रही थी। नवसारी से ही वह मेरा पीछा कर रहा है। वह किसी तरह मुझे मारना चाहता है। मैं ट्रैन में हूं। इसलिए कॉल नहीं कर सकती। किसी तरह मेरा फोन मुझे मिला है। मेरे माता-पिता को तो कुछ पता ही नहीं। मेरा किडनैप हो गया है। अभी मैं वॉशरूम में हूं और वे लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज कॉल करना...मैं इंतजार कर रही हूं।

वलसाड रेलवे स्टेशन पर गुजरात क्वीन ट्रेन से मिला था फंदे से लटका शव।

सफाईकर्मी ने देखा था शव

गुजरात क्वीन ट्रेन 4 नवंबर की सुबह वलसाड रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसके बाद ट्रेन की सफाई कर रहे एक सफाईकर्मी ने फंदे से लटकता युवती का शव देखा और वलसाड के स्टेशन मास्टर और जीआरपी टीम को सूचना दी। वलसाड जीआरपी की जांच में मृतका के पास से ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। हालांकि, उसके पास मिले मोबाइल फोन से पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क कर लिया था। इसके बाद मालूम हुआ की मृतका वलसाड में रहती थी और वडोदरा के एक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वडोदरा में वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी।

ट्रेन में बैठने से पहले सूरत में थी पीड़िता।

डायरी में लिखा - दो ऑटो वालों ने किया गैंगरेप

मृतका के घर से उसकी एक डायरी मिली है, जिसमें उसने लिखा है कि धनतेरस के दिन वह शाम को अपने रूम लौट रही थी। इसी दौरान उसने एक ऑटो लिया था। लेकिन कुछ देर बाद ही ऑटो में एक और व्यक्ति आकर बैठ गया और दोनों चाकू की नोंक पर उसका किडनैप कर वडोदरा के एक कॉलेज के कैंपस में ले गए और बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी भाग निकले थे।

पीड़िता ने अपनी डायरी में दो ऑटो चालकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का जिक्र किया है।

एक बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने की थी मदद

इसके बाद पास से गुजर रही एक बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने रूम तक पहुंचने में उसकी मदद की थी। इसके दूसरे दिन फिर से ऑटो चालक ने उसका पीछा करने की कोशिश की थी। हालांकि, पीड़िता ने डायरी में आरोपियों की पहचान के बारे में या ऑटो का नंबर आदि कुछ नहीं लिखा है।

पढ़ाई में होशियार थी

मृतका के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार वह दिवाली के दिन ही ट्रेन से घर लौटने वाली थी। लेकिन, सुबह ही उसके सुसाइड की खबर आ गई। मृतका पढ़ाई में होशियार थी। 10वीं क्लास में उसका नाम मैरिट लिस्ट में था। इसके अलावा वह एक एनजीओ से भी जुड़ी थी।