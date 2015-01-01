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विवाद:कार का बकाया 13 लाख न चुका पाने पर सब्जी व्यापारी से मारपीट

सूरत2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

कार खरीदने के बाद बकाया रकम 13 लाख रुपए न चुका पाने पर सब्जी व्यापारी के साथ वेसू के दो युवकों ने मारपीट की। सब्जी व्यापारी ने दोनों युवकों के खिलाफ उमरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कतारगाम डभोली चार रास्ता के पास योगीनगर सोसाइटी निवासी विरेश रवजी तरसलिया ने 27 जून को राजू से उसकी कार खरीदने के लिए 20.21 लाख रुपए में सौदा किया था।

विरेश ने 7.21 लाख रुपए तुरंत चुका दिए थे और बाकी के 13 लाख रुपए बाद में चुकाने का आश्वासन दिया था। नोटरी करवाकर कार का कब्जा ले लिया था। तीन महीने बाद राजू ने बकाया पैसों की मांग की। पैसे न देने पर 15 अक्टूबर को विरेश को वेसू बुलाया और अपने साथी विजय के साथ मिलकर मारपीट की।

जिससे घायल हुए व्यापारी को उपचार के लिए नई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के एक महीने बाद व्यापारी विरेश की शिकायत पर उमरा पुलिस ने राजू उर्फ चुंडा तलजा रबारी ( साईं आशीष सोसाइटी, परवत पाटिया) और विजय मफा देसाई ( शामलाधाम सोसाइटी, गोडादरा) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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