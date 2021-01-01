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अनदेखी:आशीर्वाद एनक्लेव में वेरा, गार्बेज को लेकर लोग नाराज, बोले- चुनाव का बहिष्कार करेंगे

सूरत3 घंटे पहले
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  • 5 साल मेंे एक बार भी पार्षद ने नहीं पूछा हाल, शिकायतों पर सुनवाई नहीं

अलथाण के आशीर्वाद एनक्लेव अलथाण की सबसे बड़ी सोसाइटी है। इसमें 544 परिवार रह रहे हैं। वेरा और कचरे को लेकर इन दिनों लोगों में मनपा के रवैये को लेकर रोष है। लोगों का कहना है कि हम पर कंपोज मशीन पर्टीकुलर कंपनी से लेने के लिए भी कहा जा रहा है। पूर्व में कई बार शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आशीर्वाद एनक्लेव के फ्लैट धारकों ने मीटिंग कर सभी ने नोटा को वोट देकर चुनाव में आक्रोश जताने का निर्णय लिया।

गार्डन के वेरा में भी वाटर चार्ज
साेसाइटी सेक्रेटरी अजयभाई ने बताया कि जिस जगह का मनपा ने 1. 53 लाख रुपए का वेरा बिल बनाया है उसके 60 फीसदी क्षेत्र में गार्डन है। यहां कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती। इसके बावजूद कॉमन वेरा के साथ वाटर चार्ज, सीवरेज चार्ज वसूला जा रहा है।

साेसाइटी अध्यक्ष सुरेश जैन का कहना है कि एक ही संस्था के पास से गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए कम्पोज मशीन लेने को कहा गया। 28 तारीख को कहा आज से हम कचरा लेने नहीं आएंगे, क्योंकि मशीन नहीं लगी है।

गार्डन, प्ले एरिया, सीओपी सभी का टैक्स लिया जाता है। सिर्फ पार्किंग के लिए वेरा नहीं लिया जाता। वर्ग मीटर के मुताबिक सोसाइटी के गार्डन का भी वाटर चार्ज लिया जाता है, हर जगह एक ही नियम है।
-जयेश गांधी, असिस्टेंट कमिश्नर

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