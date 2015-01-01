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पुलिस की कार्रवाई:जुए के अड्डे पर विजिलेंस टीम का छापा, 10 जुआरी गिरफ्तार, 6 वांटेड

सूरत2 घंटे पहले
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गांधीनगर की विजिलेंस टीम ने पंचशील नगर स्थित मफतिया झोपड़पट्टी में पंकज उर्फ लालो पाटिल के जुआ क्लब पर छापा मारकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने नकदी और बाइक सहित 1.36 लाख का सामान जब्त किया। वहीं क्लब संचालक पंकज उर्फ लालो पाटिल सहित जनों को वांटेड घोषित किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश पारेख, महमद शब्बीर शाह, गंजीधर पाटिल सहित अन्य शामिल है। इससे पहले खटोदरा पुलिस ने छापा मारकर चार जुआरियों को गिरफ्तार किया है।

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