पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:सूरत स्टेशन पर वीआईपी लाउंज जल्द बनेगा, ओल्ड पार्सल ऑफिस को हटाएंगे

सूरत3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सूरत स्टेशन पर आईआरसीटीसी द्वारा बनाए जाने वाला वीआईपी लाउंज जल्द बनेगा इसके लिए आईआरसीटीसी द्वारा सूरत स्टेशन प्लेटफार्म एक पर ओल्ड पार्सल कार्यालय का पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है। साथ ही इस साल अप्रैल तक ओल्ड पार्सल ऑफिस को हटाने की भी योजना है। आईआरसीटीसी इसी महीने 14 फरवरी से अहमदाबाद -मुंबई तेजस एक्सप्रेस को फिर से बहाल करने जा रही है। इसको लेकर पिछले दो साल पहले से ही यहां वीआईपी लाउंज बनाने की तैयारी थी।

लेकिन विभिन्न कारणों से यह नहीं बन पाया। अब फिर से आईआरसीटीसी ने सूरत में वीआईपी लाउंज बनाने की तैयारी कर रही है। आईआरसीटीसी ने बताया कि यह वीआईपी लाउंज पूरी तरह से लग्जरी होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser