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इंस्पेक्शन:पश्चिम रेल महाप्रबंधक ने 306 किमी उधना-जलगांव रेलवे सेक्शन का निरीक्षण किया

सूरत3 घंटे पहले
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पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने 306 किलोमीटर उधना-जलगांव रेल सेक्शन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नंदुरबार से जलगांव तक के स्टेशनों, ट्रैक, रेल, ब्रिज, एलसी गेट, रनिंग रूम, कॉलोनी, गुड्स शेड आदि को देखा। बता दें उधना-जलगांव लाइन का वर्ष 2018 में दोहरीकरण हुआ था। अब इस लाइन पर रोजाना 50 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जीएम ने हाल ही में हुए इसके विद्युतीकरण का भी निरीक्षण किया। इस लाइन पर मालगाड़ियों की संख्या अब और बढ़ाई जाएगी। इसकी एवरेज स्पीड 46 किमी प्रतिघंटा होगी। जीएम ने ट्रैक को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।

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