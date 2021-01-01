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हादसा:सिविल के गेट के पास ऑटो के टक्कर से महिला की मौत

सूरत37 मिनट पहले
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कैंसर का इलाज कराने के बाद घर जाने के लिए सिविल अस्पताल के गेट के पास ऑटाे का इंतजार कर रही महिला और उसके पाेते को बेकाबू ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की माैत हाे गई, जबकि पोते का इलाज चल रहा है। महिला अपनी बेटी, पोती और पोते के साथ सिविल में कैंसर का इलाज करवाने आई थी।

जानकारी के अनुसार कतारगाम, डेयरी फलिया में स्थित प्रतिभा बिल्डिंग में रहने वाली 57 वर्षीय सोनलबेन पत्नी नितिनभाई दोशी काे कैंसर की बीमारी थी। शनिवार को बेटी जीनल शाह(30), उसके बेटे अक्ष (5)और बेटी त्रिसा (3) के साथ सिविल में इलाज करवाने आई थी।

इलाज करवाने के बाद सोनलबेन बेटी और पोते के साथ सिविल के गेट के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी बेकाबू ऑटो ने जोर से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सोनलबेन की मौत हो गई, पोता अक्ष घायल हो गया।

करंट से युवक की मौत, खंभे पर चढ़कर रंगाई कर रहा था

जहांगीरपुरा डी-मार्ट के पास केनाल रोड पर रहने वाला 25 वर्षीय सुकम संगाडा 29 जनवरी को दोपहर में अमरोली-वरियाव जंक्शन पर खंभे में कलर कर रहा था। इसी दौरान करंट लगने से वह झुलसकर नीचे गिर गया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

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