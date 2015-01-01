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सुसाइड़:कारखाने में मशीन में दुपट्टा फंसने से युवती के गले में लगी फांसी, हुई मौत

सूरत2 घंटे पहले
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कोसंबा में एक युवती का दुपट्टा मशीन में फंसने से उसके गले में फांसी लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोसंबा मोटी नारोली निवासी 23 वर्षीय भावसिंह राठवा घर के पास एक कारखाने में काम करती थी। शुक्रवार रात को वह काम कर रही थी इसी बीच उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और उसके गले में फांसी लग गई। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने मशीन बंद कर जैसे तैसे उसे पास के अस्पताल ले गए। वहां से उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसकी मौत हो गई।

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