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हादसा:कारखाने में करंट लगने से युवक की मौत

सूरतएक घंटा पहले
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इच्छपोर में लूम्स के कारखाने में काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। इच्छापोर में रहने वाला दीपचंद पुत्र छोटेलाल निषाद (21) दीप निट फैक कारखाने में काम करता था।

कारखाने में लोहे की पटरी ऊपर खींचते समय हाईटेंशन वायर से टकरा गया। करंट लगने से दीपचंद की मौके पर ही मौत हाे गई।

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