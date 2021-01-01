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हमला:बुलेरो सवार ने बाइक चालक पर हमला कर किया घायल

बाबैन3 घंटे पहले
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लाडवा-शाहाबाद रोड पर बाबैन बस अड्डे से कुछ दूरी पर बोलेरो में सवार युवकों ने एक बाइक सवार चालक पर हमला घायल कर दिया। घायल युवक को को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। जहां से उसे इलाज के लिए शाहाबाद रेफर कर दिया। पुलिस ने घायल रवि कुमार की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

रवि ने बताया कि वह बाइक से शाहाबाद से इंद्री के गांव बीपुर जा रहा था। जब वह बाबैन बस अड्डे से कुछ दूरी पर पहुंचा तो एक बोलेरो में सवार युवक ने उसे रुकने का इशारा किया। जब वह रुका तो युवकों ने उस पर हमला कर दिया। जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।

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