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आंदोलन पहले से भी तेज होगा:उगाला व अन्य गांवों से हर रोज दिल्ली आंदोलन में जाएंगे किसान: हरजीत

बराड़ा2 घंटे पहले
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दिल्ली में चल रहे आंदोलन में उगाला व आसपास के गांवाें से किसान हर रोज सिंघू बार्डर पर जाएंगे। भाकियू नेता हरजीत सिंह उगाला ने कहा कि अब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन पहले से भी तेज होगा। शनिवार को भी किसान आंदोलन में गए थे। सोमवार को उगाला से महेंद्र सिंह, अवतार सिंह, पम्मा, मनदीप सिंह व संदीप सहित कई किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे।

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