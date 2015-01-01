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ई टेंडर की मांग:वन विभाग में नहीं लगते ई टेंडर, बोलीदाता बोले-जंगल की सफाई के टेंडर का नहीं दिया जाता विज्ञापन

छछरौलीएक घंटा पहले
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  • सरकार से ठेकेदारों की मांग-वन विभाग में ई टेंडर हो लागू, जिससे हमें भी मिले काम करने का मौका
  • वन विभाग की चारों रेंज में दिया जाता है सफाई का टेंडर

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ई टेंडर की शुरुआत की। इसके बावजूद भी कई विभाग ऐसे हैं, जहां आज भी मैनुअल टेंडर लगाए जा रहे हैं। वन विभाग को सरकार की ई टेंडरिंग व्यवस्था में शामिल नहीं किया। ई टेंडर न होने से प्रक्रिया पर कुछ लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। यहां तो बताया नहीं जाता कि टेंडर खुले हैं। आवेदक को फोन पर बात की और टेंडर दे दिया जाता है। टेंडर के दिन केवल बताया जाता है कि इस व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया है। दूसरे आए लोगों को शामिल होने का मौका तक नहीं दिया जाता। इन लाेगों की सरकार से मांग है कि ई टेंडर प्रणाली ही लागू हो। जिससे सभी बोलीदाताओं को इसमें शामिल होने का मौका मिले। एकाधिकार खत्म हो।

आरोप :चल रहा है ठेके के नाम पर खेल

वन विभाग के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो ठेकेदार बीते साल में जंगल से कबाड़ आदि काटते हैं, विभाग उनसे फोन पर संपर्क कर बोली के बारे में बता देते हैं। फोन पर ही सर्वाधिक बोली देने वाले के नाम बोली छोड़ दी जाती है। बाद में उनसे कागजी कार्रवाई पूरी करवाई जाती हैं। ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है।

हमें भी तो मिले मौका

ठेके लेने के इच्छुक विकास कुमार, रिंटू, टोनी आदि ने बताया कि वन विभाग द्वारा जंगलों में खड़े कबाड़ आदि की खुली बोली करवानी चाहिए। इससे जहां अधिक बोली लगकर वन विभाग को राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा तो वहीं कुछ बेरोजगार ठेकेदारों को भी काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वन विभाग जंगलों में खड़े कबाड़ आदि की बोली का न तो कोई इश्तेहार लगाता है न ही कोई विज्ञापन आदि देते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी बोली के बारे में पता चल सके। जबकि सरकार की हिदायत है कि 70 हजार से अधिक का कोई भी कार्य किसी भी विभाग में हो तो उसके लिए टेंडर नोटिस देना होता है, लेकिन वन विभाग द्वारा ऐसा न करके ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

वन विभाग में हर साल केवल गिने चुने ठेकेदार ही जंगल में से कबाड़ काटने का ठेका लेते हैं, जिनमें से अधिकतर ठेकेदार राजनीतिक रसूख रखने वाले होते हैं। वन विभाग पिछले वर्ष की कीमत पर ही जंगलों में खड़े कबाड़ को बीते वर्ष में काम करने वाले ठेकेदारों को काटने के लिए फोन पर संपर्क करके दे दिया जाता है। जबकि वन विभाग का तर्क है कि इस कार्य से एक तो जंगल की सफाई हो जाती है और दूसरा विभाग को भी राजस्व प्राप्त हो जाता है।

चारों रेंज में इसकी होती है बोली

जिला में वन विभाग की चार रेंज लगती हैं। साढौरा, कलसिया, कलेसर और जगाधरी रेंज शामिल हैं। वन विभाग हर साल जंगल में उगे कबाड़, बल्हारी, फूंस आदि की बोली कराकर ठेकेदारों को आमंत्रित कराता है, जिससे ठेकेदार जंगल के कबाड़ आदि की मैनुअल बोली ही करवा रहा है।

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