पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धरना:चीका खरकां मार्ग पर चक्कू लदाना मोड़ पर लगाया जाम

गुहला-चीका4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गुहला चीका | चीका खरकां मार्ग पर जाम लगा प्रदर्शन करते किसान।

भारत बंद के चलते हलका गुहला के किसानों ने चीका खरकां मार्ग पर गांव चक्कू लदाना मोड़ के ऊपर जाम लगा धरना दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने की अगुवाई जसवंत सिंह व हरभजन सिंह, जसवीर सिंह व मुखत्यार सिंह ने की। किसानों को संबोधित करते हुए जसवंत सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काले कानून लेकर आई है।

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कानूनों को देश के किसान किसी भी सूरत में मानने का तैयार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करती तब तक किसानों का विरोध इसी प्रकार से जारी रहेगा। किसानों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना मिलते ही तहसीलदार गुहला प्रदीप कुमार व गुहला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से बात कर रास्ता खुलवाया।

सरकार की मंशा सरकारी विभागों को बेचने की: रामपाल डुलयानी

कांग्रेस नेता रामपाल डुलयानी व कमलदीप हाबड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सभी स्कीमों को ऑनलाइन करके सरकार ने जनता की समस्याएं बढ़ा दी है। ऑनलाइन सुविधाओं के पोर्टल सही काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, फसल पंजीकरण, भूमि रजिस्ट्रेशन आदि सभी बनवाने में दिक्कत आ रही है। ज्यादातर स्कीमों को सरकार ने कोरोना की आड़ में बंद कर दिया है जैसे, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, बुढ़ापा पेंशन के लिए मेडिकल ओर लेबर डिपार्टमेंट की सुविधाएं लगभग ठप्प पड़ी हैं। जनता की मेहनत से खड़ा किया गया सरकारी ढांचा एक-एक करके पूंजीपतियों के हवाले करना पूर्णत गलत है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें