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आक्रोश:ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने फाड़ी तीन कृषि कानूनों की प्रतियां

ढांड4 घंटे पहले
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  • किसान बोले- तीनों कृषि कानून करेंगे किसान व जनता को बर्बाद

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने ढांड के पंचमुखी चौक पर कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर प्रदर्शन किया और केंद्र व राज्य सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के 250 से अधिक किसान संगठनों के आह्वान पर किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष कामरेड बाबूराम व जिला सचिव कामरेड राजकुमार सारसा ने किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरदस्ती काले कानूनों को किसानों पर थोपने का काम किया है। अगर इन्हें वापस नहीं लिया गया तो कृषि कानून व बिजली बिल 2020 किसान व आम जनता को बर्बाद करने का काम करेंगे। वहीं बड़ी-बड़ी कंपनियां व कॉर्पोरेट घराने मालामाल होंगे। सरकार का नया मंडी कानून प्राइवेट कंपनियों को तमाम कृषि उपज को पूरे देश में कहीं भी बेरोकटोक खरीदने-बेचने की खुली छूट देता है। वे ही मनमर्जी के भाव तय करेंगी।

पूरा थोक व खुदरा व्यापार इनकी मुट्ठी में होगा। ये कंपनियां आढ़तियों के मुकाबले हजारों गुणा बड़ी व ताक तवर व्यापारी हैं। इनका विदेशी कंपनियों से भी गठजोड़ हैं। अब भाजपा सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके अनाज, दाल, आलू, प्याज, वनस्पति तेल व तिलहन का स्टॉक असीमित मात्रा में जमा करने की इजाजत दे दी है। इससे जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ेगी। अनुबंध खेती में फार्म सर्विस के नाम पर कंपनी किसान को खाद, बीज, दवाई और नकदी उधार देगी।

फसल पर कंपनी सबसे पहले इनके दाम वसूल करेंगी। किसान के हाथ में कितना पैसा आएगा कोई नहीं जानता। बिजली भी पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दी जा रही है। इससे गरीब लोग बिजली से वंचित हो जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस मौके पर जिला कमेटी सदस्य दर्शन सिंह संजू, कृष्ण चंद, राजेश कुमार, सोम प्रकाश, जेठू राम व काकू मौजूद रहे।

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