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नाराजगी:सब तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री न होने से लोगों में रोष,लोग बोले-नगर पालिका से नहीं बन पाया अभी तक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड

इस्माइलाबाद3 घंटे पहले
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इस्माइलाबाद | इस्माइलाबाद सब तहसील कार्यालय में जानकारी देते लोग।

सब तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री न होने को लेकर लोगों में रोष है। इसको लेकर काफी संख्या में ग्रामीण नायब तहसीलदार से भी मिले। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत राज्यमंत्री संदीप सिंह से भी की है। ग्रामीण गुरजीत सिंह खेड़ी शहीदां, जयनारायण शर्मा, कंवलजीत सिंह, नितिन बत्रा, करनैल सिंह, गुरजैंट सिंह, रेणुबाला, हरजिंद्र कौर ने बताया कि उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र में अपनी जरूरतों के अनुसार प्लाट खरीदने व बेचने हैं, लेकिन काफी लम्बे से नगरपालिका क्षेत्र में रजिस्ट्री कार्य बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री करवाने को लेकर नगरपालिका से एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक शहर का रिकार्ड भी ऑनलाइन नहीं किया है।

यहां तक कि नगरपालिका ने लोगों की प्रॉपर्टी के टेम्परेरी नम्बर भी नहीं लगाए हैं। इतने माह बीत जाने के बाद भी लोगों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी नहीं बन पाया है। ऐसे में जब वे मैनुअल रसीद देने की बात करते हैं तो नगर पालिका सचिव इससे साफ मना कर देते हैं।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक मैनुअल रसीद दी जाए। ताकि लोग अपने जरूरतों के अनुसार प्रापर्टी बेच या खरीद सके। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत विधायक एवं राज्यमंत्री संदीप सिंह से भी की है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया।

ठेकेदार को सौंपा जिम्मा

इसको लेकर नगरपालिका सचिव राकेश वालिया ने बताया कि उनको पता है कि शहरवासियों को एनओसी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब तक नगरपालिका का रिकार्ड ऑनलाइन नहीं हो जाता। तब तक वे सरकारी आदेशानुसार मैनुअल रसीद नहीं दे सकते है। रिकार्ड ऑनलाइन करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसको शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एनओसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लोगों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं लिए जाने पर उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड लेने का जिम्मा ठेकेदार को सौंपा हुआ है। इस बारे में ठेकेदार ने गुजरात में होने की बात कह संतुष्ट जबाव नहीं दिया।

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