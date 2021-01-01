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क्राइम:केबल ऑपरेटर कर्मी ने दूसरे ऑपरेटर की तारें काटी, सीसीटीवी कैमरे में कैद

जगाधरी2 घंटे पहले
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जगाधरी शहर में इन दिनों दो केबल ऑपरेटर में काम को लेकर कंपीटिशन चल रहा है। इस कंपीटिशन में एक केबल ऑपरेटर का कर्मचारी दूसरे को फेल करने के लिए उनकी तारें काट रहा तो कहीं पर सिस्टम बंद कर रहा है। इसे लेकर केबल ऑपरेटर ने शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जगाधरी निवासी रोबिन ने बूड़िया गेट चौकी में शिकायत दी है कि उसका केबल का काम है। बहुत दिनों से उनकी केबल तोड़ी जा रही थी और सामान चोरी हो रहा था। इसकी उन्होंने अपने स्तर पर जांच की, लेकिन शुरुआत में पता नहीं चला। दो दिन पहले उनके कर्मचारियों ने कुछ नए कनेक्शन किए थे। वहां पर एक सिस्टम लगाया था। उसे तोड़ दिया गया।

जब वहां पर लगे सीसीटीवी कैमराें की फुटेज चेक की तो पता चला कि दूसरे केबल ऑपरेटर का कर्मचारी यहां पर आया था और वहीं तारें व सिस्टम तोड़कर गया है। वहीं अन्य जगह से तारें टूटने और सामान चोरी की जांच की तो वहां पर आसपास के एरिया में भी वही युवक वहां पर घूमता दिखा। चौकी इंचार्ज राजपाल का कहना है कि शिकायत पर जांच कर एक्शन लिया जाएगा।

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