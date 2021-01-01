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अपराध:जनवरी में 97 आपराधिक मामलों में 140 आरोपी, 6 दर्जन पीओ व एक मोस्टवांटेड किया गिरफ्तार

कैथल3 घंटे पहले
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  • 13,90,550 मूल्य की चोरी की गई जन संपत्ति व 53,0820 रुपए सट्टा राशि बरामद

पुलिस ने जनवरी में एसपी लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में चोरी, सेंधमारी, मादक पदार्थ तथा शराब तस्करी व जुआ-सट्टा के शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 97 आपराधिक मामलों में 140 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा जनवरी में 6 दर्जन पीओ/बेलजंपर तथा एक मोस्टवांटेड अपराधी गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 13 लाख 90,550 रुपए मूल्य की चोरी की गई जन संपत्ति तथा 53 हजार 820 रुपए जुआ/सट्टा राशि के अतिरिक्त लाखों रुपए मूल्य की 5.9 किलो चरस तथा चूरापोस्त व डोडापोस्त, अफीम, स्मैक व गांजा बरामद किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि नव वर्ष 2021 में जनवरी के दौरान पुलिस ने चोरी, सेंधमारी तथा चोरीशुदा संपत्ति रखने के 14 मामलों को सुलझाकर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 13 लाख 90 हजार 550 रुपए मूल्य की चोरी की गई जन संपत्ति बरामद की है।

एसपी ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ मुहीम चलाते हुए आबकारी अधिनियम के तहत 50 मामले दर्ज करते हुए 56 आरोपी काबू किए हैं, जिनके कब्जे से 145.5 बोतल हथकढ़ी शराब, 767 बोतल देसी शराब, 829 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 348 बोतल बीयर समेत कुल 2089.5 बोतल शराब तथा 1615 लीटर लाहन बरामद किया है।

एसपी ने बताया कि माह के दौरान अवैध असला-अमुनेशन रखने वाले अपराधी तत्वों पर शिकंजा कसते हुए 5 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 देसी पिस्तौल तथा 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जुआ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए 11 मामलों में 26 आरोपियों के कब्जे से 5,30,820 रुपए जुआ/सट्टा राशि बरामद की गई।

जनवरी माह के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ मुहीम चलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत 17 मामले दर्ज करके पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 900 ग्राम चरस/सुल्फा, 435 ग्राम अफीम, 6 किलो 103 ग्राम चूरापोस्त, 12.5 किलोग्राम डोडापोस्त, 98 ग्राम स्मैक तथा 3 किलो 100 ग्राम गांजा सहित लाखों रुपए मूल्य का नशा बरामद किया है।

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