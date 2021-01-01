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वारदात:धोखाधड़ी कर बैंक खाते से निकाले 21 हजार रुपए

कैथल2 घंटे पहले
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धोखाधड़ी कर बैंक खाते से रुपए निकालने के आरोप में थाना पूंडरी पुलिस ने केस दर्ज किया है। फतेहपुर निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि किसी ने धोखाधड़ी कर उसके खाते से 21 हजार रुपए निकलवा लिए। मोबाइल पर मैसेज आया तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। किसी ने गलत तरीके से उसके खाते से रुपए निकाले हैं। थाना पूंडरी से एसआई राजबीर सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

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