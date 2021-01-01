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नगर परिषद में ठेकेदारों की मनमानी:3 माह से 25 और 4 माह से 65 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, काम लिया जा रहा पूरा

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल | कर्मचारियों को वेतन दिलाने की मांग को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह से बातचीत करते यूनियन के नेता व कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
कैथल | कर्मचारियों को वेतन दिलाने की मांग को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह से बातचीत करते यूनियन के नेता व कर्मचारी।
  • अधिकारियों के संज्ञान में बार-बार लाने के बाद भी ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन नहीं

नगर परिषद में विभिन्न कामों का टेंडर लेने वाली एजेंसियों की मनमानी चल रही है जिस कारण परिषद के अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं। एजेंसी संचालक ईओ के बुलाने पर भी ऑफिस में नहीं आ रहे। एजेंसियों की मनमानी के चलते काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है जिस कारण कर्मचारियों में रोष है जबकि रात की सफाई का टेंडर लेने वाले ठेकेदार नगर परिषद से कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा ले चुका है।

कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार तक उनका वेतन नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यूनियन के ब्लॉक प्रधान महेंद्र बिड़लान, राज्य सह सचिव शिवचरण, फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने ईओ को बताया कि रात की सफाई के टेंडर के तहत 65 कर्मचारी तैनात हैं। कर्मचारियों को चार महीने का वेतन नहीं दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जब बार-बार अधिकारियों को शिकायत की गई तो 23 कर्मचारियों को कुछ पैसा दिया गया है, वो भी पूरा नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी का वेतन 8800 रुपए है। उन्होंने कहा कि काम करने के बाद भी वेतन न मिलने के कारण सभी कर्मचारी परेशान हैं।

दूध, राशन और अन्य सामान जुटाने में उन्हें परेशानी हो रही है। अब कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है ताकि उनका वेतन मिल सके। जब वेतन न मिलने बारे कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोजगार बचाने की मजबूरी के चलते वेतन न मिलने पर भी काम कर रहे हैं। बता दें कि रात की सफाई का टेंडर 83 लाख रुपए सालाना दिया गया है।

नप शाखाओं में काम करने वाले 25 कर्मचारियों को तीन माह से वेतन नहीं मिला

नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले करीब 25 कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। हालांकि ये कर्मचारी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद भी उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये कर्मचारी भी एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं। नगर परिषद पहले एजेंसी को पैसा देते हैं, फिर एजेंसी कर्मचारियों के खाते में पैसा डालते हैं लेकिन यहां भी एजेंसी की मनमानी चल रही है जिस कारण कर्मचारी परेशान हैं।

वेतन देरी को लेकर 2500 स्ट्रीट लाइटों की बत्ती कर दी थी गुल

काम करने के बाद भी तीन माह से वेतन न मिलने पर एक फरवरी को करीब दो घंटे तक शहर के मुख्य मार्गों पर 2500 स्ट्रीट लाइटें बंद रही थी। उस दिन कर्मचारियों ने स्ट्रीट लाइटों के स्विच ही ऑन नहीं किया। जब अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो आनन-फानन में उन्होंने कर्मचारियों को वेतन दिलाने का वादा किया। कर्मचारियों ने बताया कि अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि अब वेतन मिल जाएगा।

मांगों को लेकर आज राज्यमंत्री के निवास पर प्रदर्शन : शिवचरण

नगरपालिका कर्मचारी संघ के राज्य सह सचिव शिव चरण ने बताया कि कर्मचारी स्थानीय मांगों सहित अन्य मांगों को लेकर चार फरवरी को राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि पहले वे जवाहर पार्क में एकत्र होंगे। उसके बाद प्रदर्शन करते हुए मंत्री के निवास पर जाएंगे।

रात की सफाई का टेंडर लेने वाले ठेकेदार को पैसा दिया जा चुका है। कर्मचारियों को सोमवार तक वेतन दिलाने का आश्वासन दिया है। उसके बाद नोटिस जारी कर टेंडर कैंसिल करने और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को भी जल्द वेतन दिया जाएगा।
बलबीर सिंह, कार्यकारी अधिकारी।

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