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मर्डर में खुलासा:बलराज हत्याकांड में पड़ाेसी बोला- चाची को परेशान करता था, इसलिए परने से गला घोंटकर की हत्या

कैथलएक घंटा पहले
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बलराज की हत्या करने वाले आरोपी  पुलिस की गिरफ्त में।
  • शुक्रवार को अपहरण किया, शनिवार को ड्रेन से मिला था शव
  • आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही दाह संस्कार करने पर अड़े थे परिजन

कंप्यूटर मैकेनिक बलराज की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात को बलराज के ही पड़ोस में रहने वाले विकास उर्फ काशी ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसने प्लानिंग में अपने चार दोस्तों को भी शामिल किया। अपहरण के बाद बलराज की चलती गाड़ी में परने से गला घोटकर हत्या के बाद करनाल जिला के गांव प्योंत की ड्रेन में शव फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी विकास ने कबूल किया कि बलराज उसकी चाची को परेशान करता था जिस कारण वह बलराज से रंजिश रखने लगा और वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी बलराज सहित तीनों आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। वारदात में शामिल दो आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है।

एसपी शशांक कुमार सावन ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रबंधक थाना पूंडरी हिमाद्री कौशिक आईपीएस के नेतृत्व में सी आईए-टू प्रभारी इंस्पेक्टर सोमबीर की टीम ने मामला दर्ज होने के 4 दिन में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए जिला करनाल क्षेत्र के गाेंदर चौक के पास से पूंडरी निवासी आरोपी विकास उर्फ काशी, करनाल निवासी अशोक उर्फ शौकी तथा पंचकूला निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से बलराज के अपहरण में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद कर ली।

पूछताछ के दौरान आरोपी विकास ने कबूला कि बलराज कई माह से उसकी चाची को परेशान कर रहा था जिस रंजिश के कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बलराज का पूर्व निर्धारित योजना अनुसार अपहरण करके चलती गाड़ी में परने से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए गांव प्योंत के पास ड्रेन में फेंक दिया। एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान अपहरण व हत्या की वारदात में लिप्त उनके 2 अन्य साथियों की पहचान कर ली गई, जिनकी गिरफ्तारी सहित व्यापक पूछताछ के लिए आरोपियों का न्यायालय से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। वारदात को अंजाम देने वालों आरोपी एक दूसरे के दोस्त बताए जा रहे हैं।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

पूंडरी निवासी 23 वर्षीय बलराज फतेहपुर में कंप्यूटर की दुकान पर मैकेनिक था। शुक्रवार छह नवंबर को वह ड्यूटी के बाद स्कूटी पर घर जा रहा था। रास्ते में कार सवार लोगों ने उसे कार में बैठाया और कहीं ले गए। युवक को कार में बैठाने का खुलासा दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुआ। अगले दिन शनिवार को बलराज को शव करनाल जिला के गांव प्योंत में ड्रेन से मिला था। नाक से खून निकल रहा था। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने बलराज के शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया था।

परिजनों ने कहा था कि हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक वे दाह संस्कार नहीं करेंगे। शव को फ्रीजर में रखवा दिया था। पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया कि दो दिन में हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन परिजन पहले गिरफ्तारी, उसके बाद ही दाह संस्कार करने की बात पर अड़े रहे। मामला गरमाने लगा तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मृतक के परिवार को सांत्वना देने पहुंची थी। पुलिस के ठोस आश्वासन के बाद परिजनों ने सोमवार को दाह संस्कार किया था।

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