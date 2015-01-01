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आक्रोश में अन्नदाता:3 कृषि कानूनों के विरोध में जिलेभर के किसानों ने जताया रोष, तितरम मोड़ पर 4 घंटे लगाया जाम

कैथल3 घंटे पहले
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कैथल| तितरम मोड़ पर पुल के नीचे जाम लगाने के लिए रास्ते में ट्रैक्टर लगाते भाकियू सदस्य।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जिलेभर में विरोध प्रदर्शन किए। तितरम मोड़ पर किसानों ने चार घंटे जाम लगाया, गुहला क्षेत्र के किसानों ने चीका-खरकां मार्ग पर जाम लगाया, ढांड में नारेबाजी करके रोष जताया व कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। तितरम मोड़ पर किसान जींद-कैथल मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर बैठ गए। दोपहर 12 बजे लगाए जाम को शाम 4 बजे खोला।

जाम लगने पर यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को लिंक रोड से डायवर्ट किया। तितरम मोड़ पर हुए जिला स्तरीय प्रदर्शन में करीब 150 किसानों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता भाकियू के जिला प्रधान होशियार गिल ने की। गिल ने कहा कि सरकार लगातार किसानी विरोधी निर्णय ले रही है। तीन कृषि कानून भी उसी का नतीजा है। सरकार किसानों को पूजीपतियों को हाथों में सौंपना चाहती है।

जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती विरोध जारी रहेगा। खेतों में व्यस्त होने के कारण भले ही इस आंदोलन में किसानों की संख्या कम रही, लेकिन 26 व 27 नवंबर को किसान दिल्ली का कूच करेंगे। सुरेश कौथ ने कहा कि ये किसानों का राष्ट्रीय आंदोलन है। आने वाले दिनों में किसान सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। मौके पर प्रोमिला सहारण, विक्रम कसाना, रामफल, राजाराम, संदीप सिंह, दरबारा, राजेंद्र सिंह मौजूद रहे।

तितरम थाने में पूरा दिन पुलिस बल रहा मौजूद
किसान आंदोलन को लेकर तितरम थाना में पूरा दिन पुलिस बल तैनात रहा। नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। डीएसपी कुलवंत सिंह व एसएचओ राजेश कुमार ने पूरे प्रदर्शन पर निगरानी रखी। किसानों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व अप्रिय न कर दे इसलिए किसानों के प्रदर्शन की वीडियोग्राफी करवाई गई। मौके पर पुलिस के अलावा एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात रही।

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