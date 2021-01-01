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क्राइम:जेल में मोबाइल रखने के आरोप में 3 कैदियों पर केस

कैथल2 घंटे पहले
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जेल में मोबाइल रखने के आरोप में डीएसपी जेल की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने 3 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएसपी जेल सुरेंद्र कुमार ने शिकायत में कहा कि 2 फरवरी को जेल के अंदर तलाशी अभियान शुरू किया गया। शुगर मिल कॉलोनी कैथल निवासी किरणपाल 5 साल की सजा काट रहा है। जिसकी तलाशी लेने पर मोबाइल चार्जर बरामद हुआ।

पूछताछ पर किरणपाल ने बताया कि यह चार्जर उसे हवालाती दीपक निवासी थेह बनेहड़ा ने दिया है। जो दहेज केस में जेल में बंद है। जब दीपक को बुलाकर तलाशी ली तो मोबाइल बैटरी बरामद हुई। दीपक ने बताया कि उसे मोबाइल बैटरी दिलबाग सिंह उर्फ बागी ने दी है। दिलबाग की तलाशी लेने पर मोबाइल व दो सिम बरामद हुई। थाना शहर एसएचओ शिवकुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

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