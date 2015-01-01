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फसल अवशेष न जलाने की अपील:मंडियों में 5,65,646 मीट्रिक टन धान की हुई आवक : डीसी

कैथल4 घंटे पहले
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डीसी सुजान सिंह ने कहा कि बुधवार तक जिले की मंडियों में पांच लाख 65 हजार 646 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। कुल आवक में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दो लाख 72 हजार 543, हैफेड द्वारा एक लाख 75 हजार 312 एफ सीआई द्वारा पांच हजार 123, हरियाणा वेयर हाउस द्वारा एक लाख 12 हजार 668 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। तथा जिला में अब तक पांच लाख 48 हजार 402 मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है।

उन्होंने बताया कि बाबा लदाना मंडी में तीन हजार 863, ढांड मंडी में 80 हजार 145, गुहला चीका में दो लाख 31 हजार 315, गोहरां में 779, कैथल में एक लाख 18 हजार 68, कलायत में छह हजार 602, कौल में छह हजार 376, पाई में तीन हजार 689, पूंडरी में 51 हजार 50, राजौंद में 11 हजार 74, रामथली में 31 हजार 950 तथा सीवन में 20 हजार 735 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है।

उन्होंने जिला के किसानों का आह्वान किया कि वे धान की फसल को पूरी तरह सुखाकर व साफ करके मंडियों में लाएं। किसान धान की फसल के अवशेषों को आग न लगाएं, बल्कि कस्टम हायरिंग सेंटरों व फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों की मदद से इन्हें मिट्टी में मिलाएं तथा इन फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन करें ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

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