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कंडेला महापंचायत में कैथल से गए हजारों ग्रामीण:6 को नेशनल और स्टेट हाईवे जाम की तैयारी में जुटे किसान

कैथल2 घंटे पहले
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संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को किसान नेशनल व स्टेट हाईवे जाम करने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान नेताओं द्वारा अब गांव-गांव किसानों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वे अपने अपने जिला में निर्धारित नेशनल व स्टेट हाईवे जाम करने में ज्यादा की संख्या में पहुंचे और सरकार को किसानों की शक्ति का प्रदर्शन कर अहसास कराएं।

इसके लिए गांवों की कमेटी सदस्य फोन कर सूचना दे रहे हैं। वहीं जींद के कंडेला में टिकैत व चढ़ूनी के भाषण सुनने के लिए कैथल जिला से बुधवार को हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। वहीं देर रात को चढ़ूनी ने सीवन में किसानों को संबोधित कर आंदोलन को और मजबूती से लड़ने का आह्वान किया है।

दिल्ली बॉर्डर की बजाय कंडेला की ओर दिखा रुख

पिछले समय से जहां हर गांव से किसानों के जत्थे दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे थे। वहीं बुधवार को ये जत्थे कंडेला की ओर जाते दिखे। किसान रामफल राजौंद, सतबीर सिंह गुहणा, राजबीर सिंह कौल व अमरजीत सिंह ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसान आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी के बाद से किसानों में और राेष हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर सभी थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को अपने अपने एरिया में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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