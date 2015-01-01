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ग्राम सचिव परीक्षा की तैयारी:जिला के 34 केंद्रों पर 6 हजार 950 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

कैथल3 घंटे पहले
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ग्राम सचिव पद की होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 9 व 10 जनवरी को दो सत्रों में होने वाली ग्राम सचिव की परीक्षा का आयोजन जिला के विभिन्न केंद्रों में किया जाएगा, जिसके संदर्भ में नगराधीश सुरेश राविश तथा परीक्षा के इग्जाम कोऑर्डिनेटर दलजीत सिंह ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए।

परीक्षा को शांतिपूर्ण व नकलरहित कराने के लिए जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सीटीएम सुरेश राविश ने कहा कि प्रशासन द्वारा ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण कर ली जाएगी। परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6 हजार 950 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को पूर्णत: शांतिप्रिय तथा नकल रहित आयोजित करवया जाएगा।

परीक्षा के संचालन के लिए एसडीएम डाॅ. संजय कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के लिए उड़न दस्ते, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों में आधार भूत सुविधाएं संबंधित विभाग करवाना सुनिश्चित करें। जितने भी कर्मी परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद होंगे, उन सबके फोटो युक्त पहचान पत्र बनाए जाएंगे।

जैमर व सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे परीक्षा केंद्र

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहुंचे इग्जाम कॉर्डिनेटर दलजीत सिंह ने परीक्षा से संबंधित सभी हिदायतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा प्रात: व सायंकालीन दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रात: कालीन सत्र में परीक्षा का समय साढ़े 10 से 12 बजे का रहेगा। परीक्षार्थी साढ़े 8 से साढ़े 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें। उसके बाद किसी को परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार सायं कालीन सत्र में 3 बजे से साढ़े 4 बजे आयोजित की जाएगी। इसके लिए भी परीक्षार्थी दोपहर 1 से 2 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर लें। सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होंगे। जैमर तथा सीसीटीवी कैमरे की अलग से व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत 1 कमरे में 15 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। हर केंद्र पर मास्क व सेनिटाइजर की समुचित व्यवस्था होगी। परीक्षार्थियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। किसी परीक्षार्थी को इलेक्ट्रोनिक डिवाइस, गैजेट, व अन्य यंत्र लेकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा से पहले और बाद में सेनिटाइज किया जाएगा और हर केंद्र पर मेडिकल टीम की भी नियुक्ति की जाएगी। इस अवसर पर डीएसपी कुलवंत सिंह, बीडीपीओ रोजी, तहसीलदार गुहला प्रदीप कुमार, तहसीलदार पूंडरी नवनीत सिंह, नायब तहसीलदार विरेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा, कार्यकारी अभियंता कुलदीप सिंह, प्रवीण कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

ये किए डयूटी मेजिस्ट्रेट नियुक्त

ग्राम सचिव की परीक्षा के संचालन हेतू विभिन्न अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने परीक्षा केंद्र के लिए तहसीलदार गुहला प्रदीप कुमार, जाट कॉलेज, जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए नायब तहसीलदार गुहला विरेंद्र कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल के लिए तहसीलदार सुदेश मेहरा, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय तथा इंदिरा गांधी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह, आरकेएसडी कॉलेज के लिए नायब तहसीलदार राजौंद भूप सिंह, ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल तथा हैरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के लिए बीडीपीओ राजौंद फूल सिंह, अखिल भारतीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, इंडस पब्लिक स्कूल, लिटल फ्लावर कांवेंट स्कूल के लिए तहसीलदार पूंडरी नवनीत सिंह, एसडीएन ग्लोबल स्कूल के लिए ढांड नायब तहसीलदार गौरव कुमार, सैनी वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, हिन्दू वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय ब्वायज, ग्यारह रूद्री विद्या मंदिर के लिए नायब तहसीलदार सीवन सुनील कुमार, आईटीआई तथा सनशाईन पब्लिक स्कूल के लिए नायब तहसीलदार कलायत हरदेव सिंह तथा राधा कृष्ण हाई स्कूल, एसएस बाल सदन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा गुरुदेव बहादुर वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय के लिए बीडीपीओ सीवन रोजी को ड्यूटी मजिस्टेट नियुक्त किया है।

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