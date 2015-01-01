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निर्माण कार्य:अमरुत योजना में 62 करोड़ रुपए खर्च, अब भी वार्डों में रिपेयर का काम बाकी, 4.86 करोड़ और मांगे

कैथल4 घंटे पहले
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पठानियां स्कूल के पीछे गली में साल पहले पाइप डाली गई थी लेकिन रिपेयर नहीं की।
  • मांगी गई राशि से बिलों की अदायगी व मुख्य मार्गों की होगी रिपेयर
  • पार्षद बोले-शिकायतों के बाद भी साल भर से रिपेयर वर्क नहीं हो रहा, लोग परेशान

अमरुत योजना के तहत शहर में सीवरेज, पानी की नई पाइप लाइन हो और बरसाती पानी निकासी का प्रबंध करने पर करीब 62 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद भी शहर में कई वार्डों में पानी की पाइप लाइन डाली नहीं गई तो कहीं सीवरेज की लाइन से घरों के कनेक्शन नहीं जोड़े गए। इसके अलावा सालभर बीत गया, जहां पाइप लाइन डाली गई थी, वहां पर रिपेयर वर्क नहीं किया गया।

इस संबंध में पार्षद काफी बार नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद भी रिपेयर वर्क नहीं हो पाया है। इससे पार्षदों में रोष है। अब नगर परिषद प्रशासन ने मुख्यालय से 4.86 करोड़ रुपए की मांग की है। नप प्रशासन का तर्क है कि इससे पेंडिंग बिल अदायगी की जाएगी और शेष राशि मुख्य मार्गों की रिपेयर वर्क पर खर्च की जाएगी। यह राशि पीडब्ल्यूडी को रिपेयर के खर्च अनुसार दी जाएगी ताकि सड़कें दुरुस्त हो सकें। बता दें कि पानी पाइप लाइन के काम पर 34.35 करोड़ रुपए, सीवरेज लाइन पर 18.20 करोड़ रुपए और बरसाती पानी निकासी के लिए 10.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

लक्ष्मी विहार कॉलोनी में पानी की लाइन की जरूरत, एक गली में रिपेयर बाकी
वार्ड पांच के पार्षद संजय भौरिया ने बताया कि उनके वार्ड में पठानिया स्कूल की बैक साइड एक गली में रिपेयर वर्क बाकी है। यहां पर पानी की पाइप लाइन डाली गई थी। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड की लक्ष्मी कॉलोनी में सात गलियों में पानी की पाइप लाइन डालने की जरूरत है। 100 परिवार पानी की लाइन न होने से परेशान हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में छोटे सबमर्सिबल लगवा लिए हैं। कुछ परिवार अब भी पानी की जरूरत पूरी करने के लिए इधर-उधर से पानी लाते हैं।

वार्ड-1 में 13 गलियों की रिपेयर बाकी, लोगों को हो रही परेशानी: किरणभान
वार्ड एक की पार्षद किरणभान ने बताया कि उनके वार्ड में अमरुत योजना के तहत 13 गलियों में रिपेयर वर्क बाकी है जिसकी सालभर से वे नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके वार्ड में मात्र एक गली को रिपेयर किया है। पार्षद ने बताया कि अर्जुन नगर में 9 गलियां सीवरेज डालने और 5 गलियां पानी की पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई। योजना के तहत पाइप लाइन डालने वाली एजेंसी को ही यहां रिपेयर करने का काम करना था लेकिन एजेंसियों ने रिपेयर वर्क नहीं किया जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड में अर्जुन नगर गली नंबर दो में पांच गलियां कच्ची हैं जिन्हें पक्की करने की मांग है ।

वार्ड-19 में करीब एक किलोमीटर एरिया में रिपेयर की जरूरत
पार्षद प्रवीण शर्मा ने बताया कि वार्ड में मेन रोड पर चुंगी से लेकर बाइपास तक करीब एक किलोमीटर एरिया में पानी के लिए पाइप लाइन डाली गई थी लेकिन एजेंसी रिपेयर करना भूल गई जिससे लोग परेशान हैं। पार्षद ने बताया कि इस संबंध वे लगातार नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई। इसके अलावा गली नंबर तीन में भी पानी की लाइन डाली गई थी जो रिपेयर की जानी है।

सड़क में गड्ढे, सीवरेज डालने के बाद रिपेयर करना भूले
पुराने अस्पताल की बैक साइड श्मशानघाट वाले मार्ग, जो चीका मार्ग पर जाकर मिलता है। इस मार्ग पर सीवरेज लाइन डाली गई थी। इसे भी काफी लंबा समय हो चुका है। यहां पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस मार्ग से काफी आवागमन है। उसके बाद भी यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह मार्ग वार्ड पांच, छह के निवासियों के लिए शहर में आने-जाने का भी मार्ग है।

शहर में जहां भी रिपेयर वर्क बाकी है, उसका डाटा जेई के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। एजेंसी को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। हिमांशु लाटका, एक्सईएन।

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