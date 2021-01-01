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कार्रवाई:बुलेट से पटाखे बजाने पर 9 चालकों के काटे एक लाख रुपए के चालान

कैथल2 घंटे पहले
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यातायात नियमों की अवहेलना करके बुलेट से पटाखे बजाने वालों के पुलिस ने चालान काटे हैं। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि थाना प्रबंधक यातायात सब इंस्पेक्टर मुखत्यार सिंह व उसकी टीम ने पिहोवा चौक के नजदीक, करनाल चौक बाइपास, जींद नाका बाइपास तथा जींद बाइपास रोड सत्संग घर के नजदीक साइलैंसर से पटाखे बजा रहे 9 बुलेट बाइक के चालक को काबू करके एक लाख 9 हजार 500 रुपए के चालान किए। एसपी ने थाना प्रबंधक यातायात एसआई मुखत्यार सिंह को निर्देश दिए हैं कि पटाखे बजाने वाले चालकों के खिलाफ कोई रियायत न बरतकर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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