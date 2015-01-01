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गरीबों को मिला लाभ:आयुष्मान भारत योजना में 9798 लोगों ने करवाया 12.91 करोड़ रुपए का फ्री इलाज

कैथलएक घंटा पहले
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  • जिले में 79 हजार 191 परिवार योजना के हैं लाभार्थी, जिले के 7 प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) गरीब लोगों का रास आ रही है। जिला कैथल के 9 हजार 798 लोगों ने अब तक योजना के तहत करीब 12.91 करोड़ रुपए का नि:शुल्क इलाज लिया है। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। यह योजना संबंधित परिवारों को अपना इलाज कैशलैस करवाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। जिला कैथल में 79 हजार 191 परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं। इस योजना में पंजीकृत व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पर कार्ड दिखाकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकता है।

डीसी के मुताबिक जिला कैथल में मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके 9 हजार 798 में से जिला नागरिक अस्पताल में 811 व्यक्तियों ने फ्री में 18 लाख 45 हजार रुपए का इलाज, पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों में 7 हजार 650 व्यक्तियों ने 7 करोड़ 4 लाख रुपए का व जिला के 1337 व्यक्तियों ने जिला से बाहर 5 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपए की राशि का फ्री में इलाज करवा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1410 पैकेज के तहत इलाज करवाया जा सकता है। पहले इनमें से 303 पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे, परंतु अब सरकार द्वारा इनमें से 157 और पैकेज प्राइवेट पंजीकृत अस्पतालों के लिए खोल दिए गए हैं। इस योजना के तहत 1264 पैकेजों पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई स्त्री विवाह के बाद परिवार में आती है तो उनका पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर या सरकारी तथा पैनल के प्राइवेट अस्पताल में किया जा सकता है।

ऐसे सूची में नाम का लगाएं पता

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्य अपना राशन कार्ड तथा आधार कार्ड आयुष्मान मित्र को मिलकर अपना नाम लाभार्थी सूची में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके अथवा वेबसाइट पर चेक कर सकता है तथा इसी टोल फ्री नंबर पर प्राइवेट अस्पताल से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके साथ-साथ प्रार्थी अटल सेवा केेंद्र व आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत अस्पताल में जाकर अपना नाम चेक कर सकता है। जिला में नागरिक अस्पताल के साथ-साथ प्राइवेट अस्पताल सिग्नस, शाह अस्पताल, गणपति सर्जिकल अस्पताल, जयपुर अस्पताल, जैन अस्पताल, कंसल अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल पैनल में शामिल हैं।

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