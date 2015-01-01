पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गिरफ्त मेंं आरोपी:शराब ठेके में 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाने के आरोपी बाइक चोरी के मामले में किए गिरफ्तार

कैथल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरोपियों ने पाई से चोरी की थी बाइक, फिर कलायत में

तीन साल पहले गांव पाई निवासी किसान के डेरे से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाइक चुराने के मामले में थाना पूंडरी पुलिस ने 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपी चोरी की बाइक पर सवार होकर कलायत स्थित एक मोबाइल दुकान में रात के समय सेंधमारी करके करीब 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की वारदात को अंजाम देने उपरांत पुलिस से बचने के लिए बालू स्थित एक ठेका शराब में फरारी काट रहे थे, जहां रात के समय आगजनी करके दो व्यक्तियों की हत्या के मामले समेत दोनों अभियोगों में पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया गया था। चोरी की गई बाइक पुलिस द्वारा पहले ही बरामद की जा चुकी है, तथा दोनों आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं। थाना प्रबंधक पूंडरी एएसपी हिमाद्रि कौशिक आईपीएस (यूटी) ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की टीम ने बाइक चोरी के एक मामले की जांच दौरान करीब 30 वर्षीय आरोपी संदीप उर्फ दीपू तथा 25 वर्षीय गुरमीत दोनों निवासी जाखौली को गिरफ्तार किया है।

खेती-बाड़ी का धंधा करने वाले डेरा बाला बाग पाई निवासी राजपाल की शिकायत पर थाना पूंडरी में 3 सितंबर को दर्ज मामले अनुसार अज्ञात व्यक्ति रात के समय डेरे के आंगन से उसकी बाइक चुरा ले गए थे। आरोपियों ने बाइक चोरी उपरांत चोरीशुदा बाइक से 11 सितंबर 2017 की रात मांडीकलां निवासी कपिल की अनाज मंडी कलायत के पास स्थित मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की वारदात को अजांम दिया गया था।

पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपी बालू स्थित ठेका शराब में छिपकर काम करते हुए फरारी काट रहे थे, जिसके दौरान 21 मई रात अज्ञात व्यक्तियों ने ठेका के बाहरी साईड कुंडा लगाकर की गई आगजनी दौरान 2 व्यक्तियों की मौत होने के मामले सहित उपरोक्त दोनों मामलों में आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो न्यायिक हिरासत में बंद थे। पाई से चोरीशुदा बाइक पुलिस द्वारा पहले ही बरामद की जा चुकी है तथा दोनों आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें