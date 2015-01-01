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अब होगी जेल:पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने का आरोपी गिरफ्तार, 2 दिन के रिमांड पर लिया

कैथल3 घंटे पहले
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  • साथियों के साथ मिलकर स्क्रैप व्यापारियों से लूटे थे 2.22 लाख रुपए

स्क्रैप खरीदने का धंधा करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी दो व्यापारियों से पुलिस की वर्दी पहनकर पिस्तौल दिखाते हुए लूटपाट करने वाले आरोपी को चीका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में लिप्त 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी के हिस्से आई नकदी तथा वारदात में प्रयोग पुलिस वर्दी व नकली पिस्तौल की बरामदगी तथा वारदात में लिप्त शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।

एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि शाहनवाज निवासी अगवानपुर जिला मेरठ तथा शौकीन निवासी खतौली जिला मुज्जफरनगर कस्बा चीका में किराए के कमरा में रहकर पुराना स्क्रैप खरीदने का धंधा करते हैं। शाहनवाज की शिकायत पर 30 सितंबर को थाना चीका में दर्ज मामले अनुसार बीरु राम निवासी कल्लर माजरा का 29 सिंतबर को उसके पास फोन आया कि उसके पास करीब 3 लाख रुपए का स्क्रैप है। तुम नकदी लेकर कबाड़ी दुकान पर आ जाओ।

जब दोनों व्यापारी 2 लाख 22 हजार रुपए लेकर दुकान पर पहुंचे। बीरू राम व्यापारियों को घर में बनाए गए गोदाम का बहाना करके उन्हें माल दिखाने हेतू घर ले गया जहां कुछ समय बाद 3 व्यक्ति आए, जिनमें से एक युवक पुलिस वर्दी पहनकर बेल्ट में पिस्टल लिए हुए था जिन्होंने तीनों से मारपीट करके दो नंबर का काम करने के आरोप लगाते हुए यूपी निवासी दोनों व्यापारियों पर पिस्टल तानकर नकदी लूट ले गए।

थाना प्रबंधक चीका इंस्पेक्टर निर्मल की अगुवाई में मामले की जांच करते हुए थाना चीका पुलिस के एएसआई प्रवीन कुमार द्वारा दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार करके उनके हिस्से आई नकदी बरामद की जा चुकी है। पुलिस की वर्दी पहनकर नकली पिस्तौल तानकर लूटपाट मामले में लिप्त करीब 31 वर्षीय आरोपी अशोक निवासी सच्चाखेड़ा जिला जिला जींद को पुलिस ने काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला कि उसके द्वारा अपने ठिकानों पर छिपाई गई पुलिस की वर्दी, नकली पिस्तौल तथा उसके हिस्से आई नकदी वह पुलिस को बरामद करवा सकता है, जिनकी बरामदगी के लिए आरोपी का 5 नवंबर को न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

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