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आस्था:संतान की दीर्घ आयु के लिए अहोई अष्टमी व्रत आज

कैथल3 घंटे पहले
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अहोई अष्टमी पर माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस साल रविवार 8 नवंबर को अहोई का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं शाम को तारों को देखकर जल अर्पित करने के बाद व्रत को खोलेंगी। अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जानकारी देते हुए करनाल रोड स्थित श्री हनुमान वाटिका के मुख्य पुजारी पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है।

इसमें अहोई मईया की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करने से संतान की लम्बी आयु होती है। विशाल शर्मा ने बताया कि अहोई माता की पूजा के लिए कहीं कहीं चांदी के दानें लाए जाते हैं और हर अहोई अष्टमी पर दो दानें माला में पिरोए डाले जाते हैं। इस तरह हर साल माला में दो चांदी के दाने पिरोए जाते हैं। उस माला को माताएं पूजा के बाद धारण करती हैं। इसके बाद किसी भी अच्छे दिन इस माला की पूजा करके उतारा जाता है।

शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथि प्रारंभ: 8 नवंबर को सुबह 7 बजकर 29 मिनट। अष्टमी तिथि समाप्त: 9 नवंबर को सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर। पूजा का मुहूर्त: 5 बजकर 31 मिनट से शाम 6 बजकर 50 मिनट के बीच।

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