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पर्यावरण:दिवाली से पहले हवा में प्रदूषण के स्तर में आई कमी, 219 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स

कैथल2 घंटे पहले
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दिवाली से पहले हवा में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 दर्ज किया गया है जो नवंबर महीने में सबसे कम है। इससे पहले नवंबर महीने में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार 300 के ऊपर बना हुआ था। 12 दिनों में यह दो बार 400 के ऊपर भी गया जो बहुत ही खराब स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य के हिसाब से एक्यूआई के इस स्तर को बेहतर नहीं माना जाता है।

इससे पहले तीन महीने पहले 12 अगस्त को एक्यूआई 48 था और उसके बाद निरंतर हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। धान का सीजन लगभगत खत्म हो चुका है और ज्यादातर एरिया में गेहूं की बिजाई भी हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत धान खेतों में खड़ा है वह बारीक धान है। पिछले कुछ दिनों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आई है और यही कारण है अब हवा में प्रदूषण का स्तर भी कम होने लगा है।

धान अवशेष जलाने की घटनाओं के साथ साथ हवा चलने से भी प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। एक्यूआई नीचे आना अच्छा संकेत है। हालांकि अभी प्रदूषण के स्तर को सामान्य होने में कई दिन लगेंगे। राजेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण एवं नियमंत्र बोर्ड, कैथल।

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