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चीनी मिल पिराई सत्र का शुभारंभ:चीनी के साथ-साथ मिल में किया जाएगा गुड़ व शक्कर का उत्पादन: डाॅ. बनवारी

कैथल2 घंटे पहले
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सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। आज देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश में दिया जा रहा है। वे दी कैथल सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने हवन में पूर्ण आहूति डालकर केन केरियर में गन्ना डालकर पिराई सत्र का शुभारंभ भी किया।

उन्होंने कहा कि दी कैथल सहकारी चीनी मिल में चीनी के साथ-साथ गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। इस वर्ष चीनी रिकवरी का लक्ष्य 10.5 रखा गया है। पिराई का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल गन्ना किया है। अगले वर्ष तक इस मिल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ताकि क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले। इस अवसर पर सर्वप्रथम गन्ना लेकर आने वाले किसान खुराना गांव के कृष्ण कुमार व नैना गांव के सुशील कुमार तथा केन परचेज सैंटर से गन्ना लेकर आने वाले एक ट्रक ड्राइवर मेघामाजरा के राजू को शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

17 हजार में गन्ने की बिजाई

हरियाणा सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष भी रिकवरी रेट 10.09 रही थी, जिसके फल स्वरूप 4.16 लाख क्विंटल चीनी बनाई गई थी। मिल में खोई से गिट्टी बनाने के लिए बायोफ्यूल ब्रिक्ट प्लांट चलाया गया है, जिससे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मिल के पास गन्ने का कुल क्षेत्रफल 17 हजार 307 एकड़ है, जिसमें 10 हजार 322 एकड़ मुढ़ा तथा 6 हजार 985 एकड़ गन्ना बोया हुआ है। मिल की प्रबंध निदेशक पूजा चांवरिया ने बताया कि इस वर्ष भी गन्ने की कीमत का भुगतान कि सानों को बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

ये रहे मौजूद

पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन, कैथल विधायक लीला राम, शुगर फेड के चेयरमैन रामकरण,डीसी सुजान सिंह, एडीसी सतबीर सिंह कुंडु, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, राव सुरेंद्र, रामपाल राणा, नरेश मित्तल, अजीत चहल, भाग सिंह, राजू पाई, कृष्ण शर्मा पिलनी, रामकुमार नैन, श्याम लाल कल्याण, नायब सिंह, बंसी लाल, दीवान सिंह, जितेंद्र कादियान, नीतू, सुभाष बारना, शमशेर सिंह, पृथ्वी सिंह, जोगिंद्र आदि मौजूद रहे।

पराली 120 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का फैसला
मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में किसानों की पराली को 120 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का फैसला लिया है। मिल के घाटे को दूर करने तथा किसानों की सुविधा के लिए इस बार पिराई सत्र को पिछले वर्ष की तुलना में पहले शुरू किया गया है, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। किसानों की सुविधा के लिए मिल के अंदर ही कैंटीन खोली जाएगी, जिसमें 10 रुपए के हिसाब से किसानों को शुद्ध भोजन मिलेगा। मिल परिसर में पूरी पारदर्शिता से गेट पास देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो।

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