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नेट बंद होने से परेशानी:परिवार पहचान पत्र और सिटीजन फीडबैक का टारगेट पूरा करने में पिछड़ी नगर परिषद

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल| बाइक में पेट्रोल भरवाने आया लक्ष्य नेट बंद होने से आ रहीं समस्या के बारे बताते हुए। - Dainik Bhaskar
कैथल| बाइक में पेट्रोल भरवाने आया लक्ष्य नेट बंद होने से आ रहीं समस्या के बारे बताते हुए।
  • नेटबंदी से पेट्रोल पंपों पर सीधा खाते में जाने वाला पैसा कैश में आने लगा, असुरक्षा भी बढ़ी

तीन दिन से इंटरनेट बंद है। जिस कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई, पैसों की ट्रांजेक्शन बंद है। ऑनलाइन व्यापार करने वाले परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोग कैश दे रहें। जिससे पंप मालिक भी कैश बैंकों में जमा करवाने की प्रक्रिया से परेशान हैं। काफी लोग ऑन लाइन ही पेमेंट करते थे। लेकिन वे अब पेट्रोल भरवाने और अन्य खाद्य सामग्री खरीदने से परहेज कर रहे हैं।

जिसको जरूरत है, पहले वे एटीएम पर जाकर कैश ला रहे हैं। जबकि पहले मोबाइल से ही सभी काम हो रहे थे। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं हो रहे और सिटीजन फीड बैक ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं।

सिटीजन फीडबैक के लिए 31 जनवरी अंतिम दिन है, जबकि परिवार पहचान पत्र का टारगेट भी जनवरी में ही पूरा किया जाना था। आम आदमी की मांग है कि सरकार को इंटरनेट बंद करने की बजाए सोशल मीडिया पर रोक लगानी चाहिए। जिससे अन्य काम सुचारु रहे।

नेट बंद होने से उधारी बढ़ गई, सेल प्रभावित नहीं: दाऊ
पेट्रोल पंप मालिक शीशपाल दाऊ ने बताया कि नेट बंद होने से सेल तो अधिक प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उधारी बढ़ गई है। काफी लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पैसा देते थे, वे अब नेट चलने के बाद ही पैसा देने को कह रहे हैं। जबकि पेट्रोल पंप मालिक सुशील बिंदलिश ने बताया कि नेट बंद होने से सेल पर असर हो रहा है। वहीं कैश अधिक आने से संभालना कठिन हो रहा है।

बैंक में जमा क रवाने की समस्या अलग से है। पहले अधिकतर पैसा सीधा खाते में जमा हो जाता था। बाइक में पेट्रोल डलवाने आए लक्ष्य ने बताया कि वे ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करके पेट्रोल डलवाते थे। लेकिन नेट बंद होने से अब पहले एटीएम से कैश लाना पड़ता है।

एजेंसी को सोशल मीडिया पर देते थे दवा का ऑर्डर, अब परेशानी
केमिस्ट जीवन ने बताया कि दिल्ली एजेंसी को मोबाइल से सोशल मीडिया पर दवा का ऑर्डर देते थे, जिससे अगले ही दिन उनका ऑर्डर आ जाता था। अब उनके पास कई दवाओं की कमी है। फोन पर बातचीत करके कई दवाएं मंगवाई है। पेमेंट भी फोन से हो जाती थी।

लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। एजेंसी भी पेमेंट मिलने पर ही ऑर्डर भेजती हैं। वहीं काफी कस्टमर ऑनलाइन ही पेमेंट करते थे। अब वहां से भी पेमेंट अटकी हुई है। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द नेट शुरू करें, ताकि बिजनेस सही चल सके।

33 हजार परिवारों की आईडी अपडेट
कैथल सिटी में 40 हजार परिवार पहचान पत्र अपडेट किए जाने थे। इसके लिए 25 जनवरी का दिन तय किया था, उसके बाद 31 जनवरी तय किया। लेकिन तीन दिन से नेट बंद होने से पूरा काम ठप हो गया है। इससे लोग परेशान हैं। अभी तक 33 हजार परिवारों की आईडी अपडेट हुई है। नेट चलने पर एक दिन में कैथल सिटी में 250 से 300 परिवारों की आईडी अपडेट हो रही थी। अब सरकार ने मार्च महीने से परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021: सिटीजन फीडबैक में 40 हजार के टारगेट से दूर हुआ कैथल
नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में इस बार कैथल नगर परिषद सिटीजन फीडबैक में बेहतर कर रहा था। नेट बंद होने से पहले परिषद 24 हजार सिटीजन फीडबैक दर्ज करवाने में कामयाब रहा था। लेकिन उसके बाद एक भी फीडबैक दर्ज नहीं हो पाया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 31 जनवरी का अंतिम दिन तय किया हुआ था। परिषद इस बार 40 हजार सिटीजन फीडबैक दर्ज करवाना चाहता था। लेकिन नेट बंद होने से वह अपने टारगेट से पिछड़ गया।

इंटरनेट बंद होने से परिवार पहचान पत्र और सिटीजन फीडबैक का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। सिटीजन फीडबैक के लिए तो 31 जनवरी अंतिम दिन था। जबकि परिवार पहचान पत्र के लिए आगे भी डेट मिल सकती है।
बलबीर सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, कैथल।

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