पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोविड-19:14 दिन बाद कोरोना से बलराज नगर निवासी बुजुर्ग की मौत

कैथल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 24 संक्रमित मिले, मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार

जिले में गुरुवार को 14 दिन बाद कोरोना से मौत हुई और मौतों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है। बलराज नगर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग ने शाह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग को पिछले कई दिनों से बुखार और खांसी थी और सुबह ही अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वहीं 24 नए केस मिले और मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंचकर 3020 पहुंच गया है। नौ मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 2857 ठीक हो चुके हैं।

जिले में एक्टिव केसों की संख्या 119 है, जिनमें से 13 का जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में, 92 का होम आइसोलेशन में व चार का अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डेंगू के 4 नए केस मिले, 57 पहुंचा आंकड़ा| कोरोना के साथ डेंगू के बढ़ते केसों ने भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को भी डेंगू के चार नए केस मिले और आंकड़ा 57 पहुंच गया है।

नए केस गांव किच्छाना, पीएमओ ऑफिस का क्लर्क, पटेल नगर और गांव खानपुर में मिले हैं। डेंगू एवं मलेरिया के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डा. नीरज मंगला ने बताया कि पॉजिटिव मिलते ही आसपास के घरों में एंटी लारवा एक्टिविटी के साथ साथ लक्षण दिखने पर जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी सीएचसी व पीएचसी के इंचार्ज को जागरूकता बढ़ाने और सैंपल लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

60 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे, 58 वर्षीय व्यक्ति मिला पॉजिटिव

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के 60 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं तीन नवंबर को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने पर 58 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। एसएमओ डाॅ. संदीप सिंह बताया कि जांच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लक्षण दिखने पर कोरोना की जांच करवाएं। उन्होंने आह्वान किया है कोरोना को हल्के में न लें और सावधानियां बरतते हुए कोरोना से लड़ने के लिए मास्क का प्रयोग करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें