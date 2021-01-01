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हादसा:साइड लगने से पेड़ से जा टकराई कार, चालक घायल

कैथल2 घंटे पहले
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फरल रोड पर कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से कार चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार का संतुलन बिगड़ने से पेड़ से जा टकराई। जिसमें चालक घायल हो गया। गांव पबनावा निवासी जयप्रकाश ने बताया कि 29 जनवरी को शाम 3.45 बजे वह कार में पबनावा से अपनी ससुराल खेड़ी मटरवा कौल से फरल वाली सड़क पर जा रहा था। गाड़ी में वह और उसकी साली थे। सामने से सफेद रंग की गाड़ी आ रही थी, जिसके हाथ में मोबाइल था।

आरोपी ने साइड से उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से वह सफेदे के पेड़ से टकरा गई। हादसे में वह बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। थाना पूंडरी से हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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