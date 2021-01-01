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वारदात:ऑफिस का ताला तोड़कर 1.33 लाख रुपए कैश चोरी

कैथल2 घंटे पहले
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फैक्ट्री के ऑफिस का ताला तोड़कर किसी ने एक लाख 33 हजार रुपए कैश चोरी कर लिया। सेक्टर-20 निवासी सुरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वाल्मीकि बस्ती के नजदीक उनकी पाइप व पानी की टंकी बनाने की फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री में यूपी के जिला आजमगढ़ गांव शेखपुरा निवासी इंद्रजीत यादव कैशियर व एकाउंटेंट का कार्य करता है।

27 जनवरी को इंद्रजीत यादव के पास एक लाख 33 हजार 460 रुपए कैश था। 28 जनवरी को सुबह 9 बजे सफाई कर्मचारी ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। इंद्रजीत ने बताया कि मेज की दराज का लॉक तोड़कर किसी ने एक लाख 33 हजार 460 रुपए चोरी कर लिए हैं। थाना शहर से हेड कांस्टेबल जगदीश चंद्र ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

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