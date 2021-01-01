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क्राइम:दुकान बंदकर घर जा रहे केमिस्ट की आंखों में मिर्च डालकर सोने की चेन और 20 हजार रुपए छीने

कैथल2 घंटे पहले
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  • केमिस्ट का आरोप- 4-5 युवकों ने की वारदात, मारपीट भी की

केमिस्ट की आंखों में मिर्च डालकर रुपए व सोने की चेन छीनने के आरोप में थाना सीवन पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीवन निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कस्बे में ही उसकी केमिस्ट की दुकान है। 2 फरवरी को वह दुकान बंद करके रात 9 बजे अपने घर जा रहा था। रास्त में 4-5 लड़के आए। आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्च मारकर उसे थप्पड़ व मुक्के मारे। वह जमीन पर गिर गया तो लात-घुसों से पीटा। जिसमें उसे काफी चोट लगी।

आरोपी उससे 20 हजार रुपए, गले से सोने की आधा तोला की चेन छीन ली। उसने एक आरोपी का कोट पकड़ लिया। गली से दूसरे लोगों को आता देख आरोपी अपना कोट वहीं छोड़कर फरार हो गए। उसने बाद में कोट चेक किया तो कोट से 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो, एक पैन कार्ड मिला। जिस पर दीपक पुत्र कृष्ण लिखा हुआ है। थाना सीवन पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को सौंपी है।

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