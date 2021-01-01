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अभियान:सिविल सर्जन ने बच्चे को 2 बूंद दवा पिला की 3 दिन तक चलने वाले पोलियो अभियान की शुरुआत

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल|पोलियो अभियान की शुरुआत करते सिविल सर्जन। - Dainik Bhaskar
कैथल|पोलियो अभियान की शुरुआत करते सिविल सर्जन।
  • जिले में 578 स्थानों पर कैंप लगाकर करीब 70 हजार बच्चों को पिलाई की खुराक

रविवार को पूरे जिले में 578 स्थानों पर 70 हजार बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई गई। पूरे जिले में 31 जनवरी से दो फरवरी तक एक लाख 14 हजार 443 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। सिविल सर्जन डाॅ. ओमप्रकाश ने जिला नागरिक अस्पताल में लगाए कैंप से सुबह नौ बजे अभियान का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि जो बच्चे बच गए हैं उन्हें अगले दो दिनों में डोर-टू-डोर जाकर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। जिले के सभी लोग अपने शून्य से पांच साल तक के अपने बच्चों को दो बूंद जरूर पिलाएं, ताकि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके।

अभियान को सफल बनाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गियों में दवाई पिलाने के लिए 43 ट्रांजिट टीमें बुलाई गई हैं। वर्ष 2021 में पोलिया का एक ही राउंड होना है इसलिए प्राथमिकता ये है कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित न रह जाए। मौके पर जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. नीलम कक्कड़, डाॅ. रेनु चावला, डाॅ. प्रदीप नागर व डाॅ. कुशल चौधरी मौजूद रहे।

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